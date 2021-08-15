Жители Самары делятся фотографиями мглы, пришедшей из Казахстана

Некоторым мгла мешает загорать ФОТО: Анна Кирюхина/Подслушано Самара Фото: соцсети

В Самарскую область пришла мгла из Республики Казахстан. Как рассказали синоптики, ее занесло в губернию юго-восточным ветром. Дымку видно по всей области, ее даже принимали за последствия пожаров в Якутии, но в Приволжском УГМС уточнили, как все на самом деле.

Горожане активно следят за происходящим и делятся фотографиями в социальных сетях. Дымку видели в Сергиевском и Похвистневском районах, Самару она тоже не обошла стороной. Люди жалуются, что из-за этой пыли стали чаще чихать.

Дымка мешает и автолюбителям Ольга Полякова/Подслушано Самара Фото: соцсети

Эксперты предполагают, что мгла продержится как минимум до 16 августа. Не исключено, что она задержится и на более длительный срок.