Девушка с необычным именем из Самары стала "Миссис Россия 2021". Показываем ее лучшие фото

Релия будет представлять Россию на конкурсе в Китае
Фото: соцсети
Жительница областной столицы Релия Белозерова совсем недавно стала "Миссис Самарской губернии 2021". На этом достижении девушка не остановилась и решила попробовать свои силы на федеральном уровне. Там ее выступления тоже увенчались успехом.
- Релия одержала яркую победу на конкурсе "Миссис Россия 2021", она получила титул "Миссис Россия Globe 2021" и корону, - рассказывают организаторы конкурса.
Релия теперь может стать лучшей и на международном пьедестале. Она будет представлять нашу страну на конкурсе "MRS GLOBE" в Китае. "КП-Самара" желает "Миссис Россия" удачи и показывает ее яркие фото.
Девушка часто участвует в конкурсах красоты
Фото: соцсети
У Релии много ярких образов
Фото: соцсети
Фото на фоне самарских достопримечательностей в архиве модели тоже есть
Фото: соцсети