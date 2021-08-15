Девушка с необычным именем из Самары стала "Миссис Россия 2021". Показываем ее лучшие фото

Релия будет представлять Россию на конкурсе в Китае Фото: соцсети

Жительница областной столицы Релия Белозерова совсем недавно стала "Миссис Самарской губернии 2021". На этом достижении девушка не остановилась и решила попробовать свои силы на федеральном уровне. Там ее выступления тоже увенчались успехом.

- Релия одержала яркую победу на конкурсе "Миссис Россия 2021", она получила титул "Миссис Россия Globe 2021" и корону, - рассказывают организаторы конкурса.

Релия теперь может стать лучшей и на международном пьедестале. Она будет представлять нашу страну на конкурсе "MRS GLOBE" в Китае. "КП-Самара" желает "Миссис Россия" удачи и показывает ее яркие фото.

Девушка часто участвует в конкурсах красоты Фото: соцсети

У Релии много ярких образов Фото: соцсети