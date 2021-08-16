В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют движение

В Самаре снова перекроют движение из-за ремонта теплотрасс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре снова ограничат движение транспорта из-за ремонта теплотрасс. Об этом сообщают в городской администрации.

На этот раз ремонтные работы будут вести на улице Гаражной на участке между Авророй и Четвертым проездом. Движение там ограничат с сегодняшнего дня до 6 утра 25 августа.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты, чтобы не создавать пробку в районе перекрытий.

Сейчас в областной столице продолжается ремонт теплотрасс, к отопительному сезону город должен быть готов до 10 сентября.