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Общество16 августа 2021 16:50

В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют движение

Ограничения будут действовать до 25 августа
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре снова перекроют движение из-за ремонта теплотрасс

В Самаре снова перекроют движение из-за ремонта теплотрасс

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре снова ограничат движение транспорта из-за ремонта теплотрасс. Об этом сообщают в городской администрации.

На этот раз ремонтные работы будут вести на улице Гаражной на участке между Авророй и Четвертым проездом. Движение там ограничат с сегодняшнего дня до 6 утра 25 августа.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты, чтобы не создавать пробку в районе перекрытий.

Сейчас в областной столице продолжается ремонт теплотрасс, к отопительному сезону город должен быть готов до 10 сентября.