В Самарской области от коронавируса привито 80% медработников

В Самарской области большинство медработников привиты от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области от коронавируса привито 80% медицинских работников, сообщают в региональном оперштабе.

Ранее сообщалось, что в регионе введена обязательная вакцинация для граждан из групп риска. Обязательно сделать прививки должны работники образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы и сферы обслуживания

В регионе также привито 90% соцработников. Всего же прививки сделали 940 тысяч человек.

В Самарской области ежедневно находят более 400 заразившихся коронавирусом, больше всего - в областной столице.