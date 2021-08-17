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Здоровье17 августа 2021 9:11

В Самарской области от коронавируса привито 80% медработников

Всего прививки сделали 940 тысяч человек
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области большинство медработников привиты от коронавируса

В Самарской области большинство медработников привиты от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области от коронавируса привито 80% медицинских работников, сообщают в региональном оперштабе.

Ранее сообщалось, что в регионе введена обязательная вакцинация для граждан из групп риска. Обязательно сделать прививки должны работники образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы и сферы обслуживания

В регионе также привито 90% соцработников. Всего же прививки сделали 940 тысяч человек.

В Самарской области ежедневно находят более 400 заразившихся коронавирусом, больше всего - в областной столице.