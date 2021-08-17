В Самарской области от коронавируса привито 80% медработников

В Самарской области большинство медработников привиты от коронавируса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области от коронавируса привито 80% медицинских работников, сообщают в региональном оперштабе.
Ранее сообщалось, что в регионе введена обязательная вакцинация для граждан из групп риска. Обязательно сделать прививки должны работники образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы и сферы обслуживания
В регионе также привито 90% соцработников. Всего же прививки сделали 940 тысяч человек.
В Самарской области ежедневно находят более 400 заразившихся коронавирусом, больше всего - в областной столице.