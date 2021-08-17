Работники транспорта и ЖКХ стали чаще болеть коронавирусом в Самарской области

В Самарской области коронавирусом стали чаще болеть дети и пожилые граждане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирусом стали чаще болеть работники сферы ЖКХ, транспорта и торговли. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В регионе ежедневно находят по 400 новых заразившихся коронавирусом за сутки. По данным оперштаба, стали чаще болеть дети в возрасте от 7 до 14 лет, а также пожилые граждане в возрасте старше 65 лет.

За неделю в регионе зафиксировано 9 269 случаев ОРВИ, что на 6,2% меньше, чем неделей ранее. Выявлено 1 464 случая внебольничной пневмонии, это на 6,9% больше, чем на прошлой неделе.

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