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Здоровье17 августа 2021 9:44

В Тольятти для снижения нагрузки на скорую помощь привлекут машины частных клиник

Свободный коечный фонд в регионе составляет 9,5%
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Тольятти нужно больше машин скорой помощи

В Тольятти нужно больше машин скорой помощи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти планируют привлечь медицинские автомобили частных клиник для снижения нагрузки на скорую помощь. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В больницах региона сейчас находятся 2 318 пациентов с коронавирусом и еще 1 125 - с подозрением на него. Свободный коечный фонд составляет 9,5%. В ближайшее время планируется ввести еще 100 коек в Безенчукской ЦРБ.

В Самарской области ежедневно находят по 400 заразившихся коронавирусом, стали чаще болеть работники сферы торговли, ЖКХ и транспорта.

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