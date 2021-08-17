В Тольятти для снижения нагрузки на скорую помощь привлекут машины частных клиник

В Тольятти нужно больше машин скорой помощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти планируют привлечь медицинские автомобили частных клиник для снижения нагрузки на скорую помощь. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В больницах региона сейчас находятся 2 318 пациентов с коронавирусом и еще 1 125 - с подозрением на него. Свободный коечный фонд составляет 9,5%. В ближайшее время планируется ввести еще 100 коек в Безенчукской ЦРБ.

В Самарской области ежедневно находят по 400 заразившихся коронавирусом, стали чаще болеть работники сферы торговли, ЖКХ и транспорта.

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