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Общество17 августа 2021 13:26

В Самаре с 17 августа 2021 года перенесли остановку общественного транспорта «Заводское шоссе»

Теперь автобусы и трамваи будут останавливаться на пересечении 22 Партсъезда и Рыльской
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Перенос остановки должен обезопасить горожан, которые раньше ждали трамваи на проезжей части. Фото: Яндекс.Карты

Перенос остановки должен обезопасить горожан, которые раньше ждали трамваи на проезжей части. Фото: Яндекс.Карты

Департамент транспорта Самары сообщил об изменениях в остановочных пунктах общественного транспорта. С 17 августа остановку ОТ на рынке «Норд» перенесли ближе к улице Рыльской.

- С 17 августа 2021 года остановка «Заводское шоссе», которая ранее располагалась у рынка «Норд», заработает на новом месте – на пересечении 22 партсъезда и Рыльской, - сообщили в дептрансе.

Власти уверены, что перенос остановочного пункта сделает данный участок безопаснее для пешеходов. Напомним, около рынка «Норд» случались ранее серьезные ДТП с участием пешеходов. Многие аварии заканчивались летальным исходом.