В Самарской области вода в Волге стала прохладнее, а жара не спадёт еще несколько дней

Жара в Самаре задержится еще на некоторое время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС опубликовали гидрологические данные на 17 августа 2021 года. Гидрологи составили график уровня и температуры воды в Волге в Самаре, Тольятти и в Сызрани.

Ранее синоптики сообщали, что вода в Волге прогрелась до рекордных температур, но уже спустя несколько дней температура воды значительно снизилась. Так, по данным на 17 августа 2021 года, температура Волги у Самары составила 23,3 градуса, в то время как 14 августа этот показатель составлял 24,1 градус. В Сызрани сейчас температура Волги составляет 24,2 градуса, а в начале августа – 26,4 градусов, а в Тольятти – 23,7, а было 25,7.

Вода в Волге у Самары стала чуть прохладнее. Фото: Приволжское УГМС

Синоптики Приволжского УГМС предупредили самарцев, что жара в регионе сохранится еще несколько дней. Так, с 17 по 22 августа 2021 года в Самарской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально-жаркой погоды со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на более 9 градусов.