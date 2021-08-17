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Происшествия17 августа 2021 15:02

Появилось видео с места пожара в жилом доме на Ленинской, 38 в Самаре

Очевидцы сняли на видео работу пожарных по ликвидации крупного пожара в центре города
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Пожарные продолжают ликвидировать возгорание

Пожарные продолжают ликвидировать возгорание

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре днем 17 августа произошел крупный пожар в жилом деревянном доме на Ленинской, 38. В настоящее время пожарные работают на месте ЧП.

Очевидцы сняли на видео пожар, который произошел в одноэтажном жилом доме в центре Самары. Как сообщили пожарные, из здания были эвакуированы два человека.

- Сообщение поступило в 13:32. Площадь возгорания составляет 120 квадратных метров. В 14:49 была объявлена локализация, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В настоящее время работы на месте ЧП продолжаются. К тушению пожара привлечены 45 человек личного состава и 12 единиц спецтехники.

Пожар в Самаре Ленинская, 38