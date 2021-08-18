В Самаре 1 сентября 2021 года торжественные линейки в школах проведут только для учеников 1 и 11 классов

Торжественные линейки на 1 сентября проведут не для всех Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области приняли решение, что торжественные линейки в школах на 1 сентября 2021 года пройдут только для первоклассников и учащихся 11-х классов. Для остальных учеников самарских школ в День знаний в 2021 году проведут классные часы.

Как объяснили чиновники, данные ограничения связаны с тяжелой эпидемиологической ситуацией в регионе. Минздрав Самарской области отмечает, что заболеваемость в регионе остается на высоком уровне, в том числе наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусом среди детей и подростков.

Также чиновники обсудили безопасность школьников в преддверии Дня знаний и выборов. На заседании антитеррористической комиссии рассказали, что в 1086 школах Самарской области появились тревожные кнопки, а на 1 сентября безопасность учеников будут обеспечивать более 1,5 тысяч полицейских. Кроме того, в период праздника на улицы города выйдут дополнительные патрули стражей порядка.