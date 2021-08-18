В Самаре с 20 по 23 августа 2021 года перекроют улицу Волгина из-за ремонта теплотрассы

В Самаре продолжают перекладывать теплотрассы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают проводить работы по перекладке теплотрасс в рамках подготовки к новому отопительному сезону. С 20 августа ремонт трубопровода будет проводиться на улице Волгина, в связи с этим движение на участке будет перекрыто.

- С 00:00 20 августа до 04:00 23 августа 2021 года на улице Волгина между домами №128 и №115 будет временно перекрыто движение из-за ремонта теплотрассы, - сообщили в городской администрации.

Чиновники просят с пониманием относится к временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, посмотреть карту перекрытий дорог из-за ремонта на трубопроводах можно посмотреть в режиме онлайн.