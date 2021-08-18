В Самаре видеоблогер снял с высоты ремонт ДК имени Литвинова на площади Кирова

Масштабная реконструкция должна завершиться в 2022 году Фото: принтскрин видео.

В Самаре продолжается масштабная реконструкция ДК имени Литвинова, который находится на площади Кирова. Самарский видеоблогер Сергей Бобин снял с высоты птичьего полета, как проводится ремонт Дома культуры.

На кадрах видно, что подрядчик уже обновил кровлю и наполовину покрасил фасад здания в белый цвет. Напомним, что реконструкция проводится также и внутри ДК – там восстанавливают старинную лепнину и ремонтируют помещения. Реконструкцию планируют завершить уже в следующем году.

Напомним, вопрос о реконструкции остро встал после ЧП, которое произошло в 2019 году. 1 сентября 10-летний мальчик со своим отцом гуляли возле Дворца культуры на площади Кирова. Мальчик лазил по мраморному пьедесталу, ухватился руками за плиту, она оторвалась и всей тяжестью придавила ребенка насмерть. После этого Дворец закрыли для посещения и начали искать подрядчика для выполнения капитального ремонта.