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Общество18 августа 2021 14:49

В Самаре новым заместителем министра строительства назначат гендиректора «Волгатрансстроя»

Николай Плаксин может занять место замминистра строительства региона
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Николай Плаксин возглавлял столичное "ВТС-метро"

Николай Плаксин возглавлял столичное "ВТС-метро"

В региональных СМИ появилась информация, что на место заместителя министра строительства Самарской области может претендовать генеральный директор АО «Волгатрансстрой-метро» Николай Плаксин. В правительстве Самарской области журналисту «КП-Самара» сообщили, что официального назначения пока еще не было.

- Официально о назначении Плаксина на должность говорить пока что рано. Возможно, информация об этом появится на этой неделе, - сообщили в департаменте информационной политики.

Напомним, 2 апреля 2021 года министр строительства Евгений Чудаев покинул свою должность. На его место, временно исполняющим обязанности, был назначен замминистра строительства Сергей Пичушкин. Однако 16 июня стало известно о его отставке.