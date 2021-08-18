Жители Самары единогласно выступили против застройки многоэтажками стрелки рек Волги и Самары

В Самаре прошли публичные слушания по застройке берега Волги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 августа 2021 года в Самаре состоялись публичные слушания городских проектов, где решался вопрос о застройке земельного участка на улице Максима Горького. Застройщик просил разрешения на строительство многоэтажек с Видом на Волгу, но самарцы единогласно выступили против этого.

- Проекты ООО «Капитал Девелопмент» и СОФЖИ на улице Максима Горького в границах улиц Кутякова и Крупской, а также на территории бывшего завода клапанов, были отрицательно восприняты жителями Самары на публичных слушаниях, - сообщает телеграм-канал «Самарские новостройки».

Напомним, ООО Капитал Девелопмент» планировал построить высотные дома переменной этажности от 4 до 9 этажей вдоль берега Волги, а на территории бывшего завода клапанов СОФЖИ хотели построить 34-метровые дома в качестве компенсации за предоставление социального жилья.