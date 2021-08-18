Эксперт объяснил, почему в Самарской области так много мотыльков-вредителей

Самарцев атаковали луговые мотыльки, которые уничтожают урожай Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самарской области местные жители рассказали о нашествии луговых мотыльков, которые являются опасными для плодовых, овощных и злаковых культур. Самарцы делятся в социальных сетях фотографиями большого количества ночных бабочек, которые буквально облепливают окна и стены их квартир и домов. Агроном и энтомолог Богдан Погадаев объяснил журналисту «КП-Самара» откуда столько насекомых и когда опасное нашествие закончится.

Луговой мотылек - это многоядный вредитель, гусеницы которого повреждают почти все двудольные полевые и овощные культуры, из злаковых - преимущественно кукурузу (всходы и початки), просо, сорго, осенью - всходы озимых культур, древесные и кустарниковые насаждения, виноградники и тому подобное. Более активны бабочки в теплые ночи, в это время происходят их перелёты, а также спаривание и откладывание яиц.

- Массовый лет проходит при среднесуточной температуре выше 17 градусов. При благоприятных условиях, когда температура поднимается свыше 20 градусов, бабочки начинают спариваться уже на 4-7 день после вылета из кокона и откладывают яйца. Именно погодные условия влияют на интенсивность скопления мотыльков на территории Самарской области, - объяснил Богдан Погадаев.

Напомним, лето 2021 года в Самарской области выдалось аномально жарким. Среднесуточные температуры воздуха поднимаются выше климатических норм на 9 градусов и выше. В Самаре в конце июля – начале августа столбики термометра поднимались до +38 градусов. Именно в этот период самарцы начали замечать увеличение количества луговых мотыльков.

- Решающим фактором массового размножения является плодовитость бабочек и жизнеспособность яиц и гусениц первых возрастов, что предопределяется состоянием погоды, качеством корма и другими условиями. Также значение имеют миграции особей, - отметил агроном-энтомолог.

Таким образом, бабочки не перестанут размножаться и портить урожай до тех пор, пока в нашем регионе держится оптимальная для этого температура. Садоводы могут спасти свой урожай только с помощью специальных защитных средств от вредителей.