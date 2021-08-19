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Общество19 августа 2021 9:03

В Самарской области ввели оранжевый уровень опасности из-за чрезвычайной пожароопасности в лесах

Самарцам запретили ходить в лес
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Разжигать костры категорически запрещено

Разжигать костры категорически запрещено

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Приволжском УГМС объявили штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью в лесах. Жителям региона запрещено посещать леса, заезжать в лес на машине и тем более разводить костры.

- Объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 19 по 25 августа 2021 года в Самарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс, - сообщили в Приволжском УГМС.

Жителям Самарской области в период пожарной опасности запрещается посещать леса, в том числе на автомобилях и мотоциклах, а также разжигать костры и намеренно поджигать сухую траву и мусор. Из-за устоявшейся жаркой и сухой погоды, такие действия могут привести к природному пожару.

Напомним, в ближайшие дни в Самарской области сохранится аномально жаркая погода. Столбики термометра поднимутся до +38 градусов, осадков не ожидается.