На доме по улице Чапаевской, 192 восстановят деревянные наличники

В историческом центре Самары восстанавливают элементы старых деревянных домов Фото: Администрация Самары

В Самаре, на этой неделе стартовал образовательный проект «Бережём наличники». До 27 августа жителей города познакомят с историей и методами работы с декором деревянных домов, которых в Самаре немало.

19 и 20 августа все желающие уже смогли посетить лекции об истории русского деревянного зодчества, о наличниках, их оформлении и практиках спасения. Своими знаниями поделились создатель виртуального музея наличника фотограф Иван Хафизов, антрополог, директор по развитию культурного центра "Лев и вишня" Наталья Дукантони, краевед, градозащитник Галина Торопкина и доцент Московского института культуры Екатерина Пухначева.

С 21 по 27 августа участники проекта приступят к его практической части. Свои новые знания они смогут применить при восстановлении наличников во дворе дома 192 по улице Чапаевской.

Итогом проекта «Бережём наличники» станет арт-объект «Снято». После того, как элементам фасада дома на Чапаевской вернут прежний вид, обновленные наличники установят на прежнее место.

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