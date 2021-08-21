В Самаре на Московском шоссе легковушка перевернулась и осталась без колеса

Автомобиль после опасного маневра переврнулся на крышу Фото: samara.dtp.official

В субботу, 21 августа, в Самаре на Московском шоссе недалеко от Ташкентской перевернулся автомобиль. Об этом самарцы сообщили в социальных сетях.

Авария произошла рано утром. О втором участнике ДТП не сообщается. По словам очевидцев, водитель мог наскочить на бордюр или другое препятствие, после чего машина сделал кульбит и перевернулась на крышу.

Судя по фотографиям, машина осталась без переднего левого колеса. Через стекла видно, что сработали подушки безопасности. Сколько человек было в машине и пострадали ли они, пока сообщается. На место выезжали пожарные и машина медиков.

Спасатели переврнули машину и освободили движение по Московскому шоссе.

Напомним, днем ранее, в Самаре автомобиль такси сбил мотоциклиста. Водителя двухколесного транспортного средства госпитализировали.