«Это настоящий апокалипсис»: показываем фото и видео со страшного пожара в Самарской области

С огнем борются с полудня. Фото: vk.com/samaroblast

В селе Гвардейцы в Борском районе Самарской области в субботу, 21 августа, вспыхнул крупный пожар. Пламя уничтожило 14 строений. Сейчас огонь в поселке уже удалось локализовать, но пламя успело перекинуться на лес.

- Это настоящий апокалипсис, - ужасаются самарцы в соцсетях. – Настоящее бедствие для людей.

Огонь перекинулся на лес. Фото: vk.com/samaroblast

На месте работают почти 100 пожарных на 37 машинах, с пожаром борются и местные жители. В Гвардейцы приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за того, что кто-то поджег сухую траву.

Столб дыма видно издалека. vk.com/buzulukvkurse

Местные борются с огнем и своими силами. Фото: vk.com/borskoe_life.