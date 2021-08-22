49 природных пожаров за сутки тушили в Самарской области

Самый крупный пожар случился в Борском районе. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Самарской области огнеборцам пришлось тушить 49 природных пожаров за сутки. Обстановку усугубила аномальная жара с температурой воздуха в 40 градусов и сильные порывы ветра, скорость которых достигала 20 метров в секунду. Такие данные привели в ГУ МЧС по Самарской области. За минувшие 24 часа в регионе произошло три лесных пожара, два из них ликвидировано, а также 49 природных пожаров в 23 муниципальных районах.

Самый крупный пожар случился 21 августа в Борском районе – здесь из-за пала сухой травы загорелись сначала дома в селе Гвардейцы, а затем огонь перекинулся на поле и лес.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров взял ситуацию под личный контроль. Он прервал рабочую поездку в Борском районе и прибыл на место, где провел оперативное совещание.

- Будет оказана вся необходимая помощь местным жителям, - подчеркнул глава региона. – Они лишились своих домов просто потому, что кто-то в такую жару решил жечь сухую траву.

В Самарской области установлены 4-й и 5-й классы пожарной опасности. В это время категорически нельзя разводить костры, жечь сухую траву. Ходить в лес строго запрещено во всем регионе. Ограничения действуют по 27 августа и могут быть продлены. Нарушителям грозят штрафы. Эксперты предупреждают: в такую жару причиной крупного пожара может стать даже мелочь - непотушенный окурок, бутылки или осколки стекла, которые могут сработать как зажигательные линзы.