Страшный лесной пожар в Борском районе: село потушили, но лес пылает на 100 гектарах

С огнем в нацпарке борется 332 человека и 78 единиц техники

В Самарской области пожарные продолжают бороться с огнем в Борском районе. Страшный лесной пожар потушить пока не удалось, по последним данным огонь бушует уже на площади в 100 гектаров. Однако ночью на 22 августа огнеборцам удалось ликвидировать пламя в поселке Гварцейцы, откуда и началось возгорание.

Сгорело 14 домов

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, Пожар в Борском районе Самарской области 21 августа 2021 года начался около села Гвардейцы. По предварительным данным, его причиной стал несанкционированный пал сухой травы. Огонь перекинулся на жилье – в результате пожара в селе сгорело 14 домов, из-за сухой и жаркой погоды люди просто не успевали их тушить.

Больше всего пожарные и местные жители опасались, что огонь перекинется на территорию национального парка Бузулукский бор. И, к сожалению, этого избежать не удалось. В половине третьего дня в субботу, 21 августа 2021 года пламя перекинулось на лес.

- Быстрому распространению огня способствовали неблагоприятные погодные условия – аномальная жаркая погода с температурой воздуха в 40 градусов, а также порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Страшные кадры пожара в Бузулукском Бору. Фото: соцсети

Три сотни человек и авиация

Огонь легко перешел через реку Самарку. Почти сразу стало понятно: есть реальная угроза распространения пожара на села Борское и Немчанка. На тушение страшного лесного пожара в Борском районе бросили огромные силы: в борьбу с огнем вступили 332 человека и 78 единиц техники. Тушение лесных пожаров возглавил руководитель национального парка Бузулукский Бор.

К борьбе с огнем подключились три пожарных поезда и авиация – вертолет Ми-8 из из Южного авиационного центра МЧС России (Ростов-на-Дону) и самолет Ил-76 МЧС России. За субботу 1 августа он уже сбросил 42 тонны воды.

- Сегодня работа авиации продолжается, - сообщает облМЧС. - Пожарно-спасательные подразделения ведут борьбу по тушению лесного пожара в Борском районе, развернут оперативный штаб, решением главы Борского района силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС были переведены в режим «Чрезвычайная ситуация».

В селе Гвардейцы сгорело 14 домов. Фото :ГУ МЧС по Самарской области

Поздним вечером 21 августа огнеборцам удалось потушить пожар в селе Гварцейцы – о полной ликвидации возгорания сообщили в 21.41. Региональные власти уже пообещали оказать погорельцам, пострадавшим от поджара в селе Гвардейцы, всю необходимую помощь.

Однако лес на территории нацпарка продолжает пылать.

- По состоянию на шесть утра 22 августа площадь активного горения составляет 100 га, сообщили в региональном МЧС. - Тушение пожара продолжается, сил и средств достаточно. Пожарно-спасательные подразделения предпринимают все усилия для недопущения распространения огня на села Немчанка и Борское.

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