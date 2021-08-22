Из-за пожаров в Самарской области приостановлено движение поездов между Москвой и Оренбургом

Лесные пожары в Самарской области стали причиной приостановки движения поездов. Фото: соцсети

Из-за страшных лесных пожаров, бушующих в Самарской области приостановлено движение поездов между Москвой и Оренбургом. Об этом сообщает Южно-Уральская железная дорога.

- 22 августа в 14.33 по местному времени в связи с пожаром в полосе отвода Южно-Уральской железной дороги на перегоне Неприк– Заливная временно остановлено движение поездов, - сообщается на сайте железнодорожников.

Из-за разгула стихии задержаны три пассажирских поезда дальнего следования. Это поезд № 138 сообщением Москва – Оренбург, поезд № 132 сообщением Москва – Орск и поезд № 137 сообщением Оренбург – Москва.

- Мы принимаем все меры для минимизации задержки поездов, помощь МЧС оказывают три пожарных поезда - уверяют железнодорожники. - Приносим пассажирам извинения за доставленное неудобство.

Узнать актуальные данные о фактическом движении задержанных поездов можно на сайте ОАО «РЖД» https://pass.rzd.ru/