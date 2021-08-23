Ограничение движения на улице Агибалова в Самаре продлили до 1 сентября 2021 года

До 1 сентября троллейбусы будут курсировать по скорректированной схеме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продлили временное ограничение движения на улице Агибалова. Как сообщили в городском департаменте транспорта, проезд по улице Агибалова от Красноармейской до Рабочей будет ограничен до 1 сентября 2021 года.

Напомним, на данном участке проводится перевооружение теплотрассы. Работы начались 12 августа и планировалось закончить к 22 августа, но сроки продлились.

В связи с этим, общественный транспорт будет ходить по скорректированной схеме. Так, Троллейбусы № 4, 12, 15, 17, 20 проследуют по укороченному маршруту до Губернского рынка по Агибалова, Ульяновской, Буянова, Маяковского, Коммунистической и далее по своим маршрутам.

Троллейбусы № 6 и 16 в направлении площади Революции проследуют по Агибалова, Ульяновской, Самарской, Некрасовской и по своему маршруту. В обратном направлении по своему маршруту.

Автобусы № 1, 4, 5д, 13, 22, 67, 99, 168, 172, 205, 295 в направлении железнодорожного вокзала проследуют по Агибалова, Вилоновской, Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, а обратно по своим маршрутам.

Автобус № 50 будет идти по Вилоновской, Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, в обратном направлении по привычному маршруту.

Автобус № 266 проследует по Красноармейской и Агибалова, а обратно по своему маршруту