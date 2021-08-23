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Происшествия23 августа 2021 9:36

Житель Самарской области показал свой сгоревший дом после крупного пожара в Борском районе

Пожарные третий день работают на месте ЧП
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В Борском районе пожар уничтожил 16 домов

В Борском районе пожар уничтожил 16 домов

Фото: СОЦСЕТИ

В Борском районе Самарской области с 21 августа 2021 года работают пожарно-спасательные подразделения. Около села Гвардейцы загорелось поле, огонь быстро перекинулся на жилые дома. Житель села Немчанка показал последствия пожара.

- Мой дом в Немчанке сгорел полностью, - пишет автор видеозаписи, опубликованной в социальных сетях.

Жители села пытались самостоятельно бороться с огнем, чтобы помочь пожарным. Сил не хватало, тогда селяне обратились за помощью к самарцам в социальных сетях.

- Добрые люди, пожалуйста, нужны добровольцы в село Немчанка! Огонь со всех сторон, техники и пожарных не хватает. На разъезде огонь уже к домам подходит. Поле все горит. Пожалуйста, спасите! – в отчаянии молили жители.

Село Немчанка сгорело практически полностью. Многие жители потеряли кров, хозяйство и домашних животных. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в результате перехода огня с лесного пожара в селе Немчанка огнём уничтожено 16 строений различного назначения.

Напомним, пожар в Борском районе тушат с вечера, 21 августа. Огонь с поля быстро перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы и Немчанка. Сгорело 16 домов, из которых 8 были жилыми. В результате пожара 10 человек остались без жилья, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обещал оказать им поддержку.

Пожар в Борском районе уничтожил жилые дома