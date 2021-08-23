Самое важное о пожарах в Борском районе к этому часу: сгорели 12 жилых домов, реликтовый лес в безопасности

Пожарные уже двое суткок борются с огнем Фото: СОЦСЕТИ

Пожары все еще остаются угрозой для Борского района Самарской области. Здесь из-за неконтролируемого пала травы 21 августа загорелось поле около села Гвардейцы, огонь быстро перекинулся на жилые дома. Всего сгорели 14 строений, 4 жилых дома, остальные - дачи.

В это время в селе Борское праздновали юбилей. На торжества собрался весь светский бомонд, приехал губернатор Дмитрий Азаров, на танке выступал во время военной реконструкции Олег Газманов. Но в какой-то момент праздник пришлось прервать - и первые лица отправились к месту ЧП, как только стал понятен масштаб бедствия.

Огонь подбирался к Борскому Фото: СОЦСЕТИ

- В 12.11 поступило сообщение о переходе огня с сухой травы на жилые строения села Гвардейцы. В 20.41 пожар в селе был ликвидирован. Но уже около трех часов дня огонь перекинулся с села на лесопосадки Бузулукского бора, - сообщили в МЧС РФ по Самарской области.

Ночью борьба с огнем не прекращалась. Возникла опасность распространения огня. Тем более погода не обещала поблажки: температура оставалась в районе 40 градусов, добавлял беспокойства и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Угроза возникла для населенных пунктов Немчанка и Борское. Уже в воскресенье огонь добрался до Немчанки. Здесь, как рассказал после заседания оперативного штаба губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сгорели 16 домов, из них восемь - жилые, в них проживали 10 человек.

- Мы поможем всем без исключения, уже сейчас продумываем виды поддержки, которые позволят людям восстановить жилье, - рассказал Дмитрий Азаров.

Ожидание лгня было страшным. Жители села Немчанка рассказывают, как огонь подбирался к их домам, а они не знали, получится ли избежать беды. У многих в селе была живность - ее отпустили, чтобы животные успели убежать.

В итоге Гвардейцы и Немчанка превратились в выжженную пустошь. Борскому повезло, по крайней мере пока. Огонь бушевал на границе села, но сейчас немного отступил. Жители надеются, что он не предпримет новое наступление.

Смотреть видеосюжет Сгорела целая улица в селе Гвардейцы Самарской области

- К счастью на данный момент нам удалось избежать жертв. За медицинской помощью обратились четыре человека: троих отпустили сразу, одного госпитализировали, но с ним все хорошо, - отметил губернатор.

Сейчас угроза для села Борское локализована. Утром на место приедет тяжелая техника, часть которой займется расширением просек. Также цистерны с водой будут подвозить из соседних районов. Продолжит помогать и авиация - при этом в регион могут прибыть и дополнительные самолеты, если такая возможность появится. Губернатор отметил, что пожары сейчас бушуют по всей стране

Пожар перешел из низового в верховой Фото: СОЦСЕТИ

На месте сейчас работает более 560 человек - МЧС и военнослужащие, все они обеспечены ужинами. Сами люди тоже помогли - они несли воду и еду для бойцов с огнем. Также волонтеры готовы помочь погорельцам: они собирают вещи первой необходимости, одежду, чтобы привезти в пострадавшие села. Для возможных эвакуированных жителей подготовлены места во временных пунктах размещения. Правда, пока что ни одно из них не занято - все люди отправились к родственникам и друзьям.

Борьба с пожаром продолжается. Важный момент: пострадавшие от огня 700 гектаров Бузулукского бора - это молодые насаждения. Реликтового леса пожар не коснулся. Более точные сведения о пострадавших от огня деревьях появятся в понедельник, когда сотрудники нацпарка проведут обследование в более безопасных условиях. Всего же по предварительным данным огонь прошел более 5000 гектаров.

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