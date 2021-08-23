Председатель СК взял на контроль расследование отравления детей в бассейне в Тольятти

В Тольятти дети отравились неизвестным веществом, искупавшись в бассейне. Фото - СК России

Председатель СК России взял на контроль расследование уголовного дела по факту отравления детей в бассейне в Тольятти. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в больницу попали семеро детей в возрасте от 7 до 14 лет, которые купались в местном бассейне. Как выяснилось, ребята вместе с родителями отмечали день рождения одного из пострадавших.

Врачи оценивали состояние детей как удовлетворительное. На месте, где проходил праздник, работали следователи. По факту случившегося проводится проверка.

По предварительным данным, причиной случившегося стало ингаляционное отравление неизвестным веществом. При таком отравлении пострадавшие вдыхают газообразные вредные вещества.