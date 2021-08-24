Минстрой в Самарской области возглавил Николай Плаксин

У самарского минстроя появился новый руководитель

Николай Плаксин стал временно исполняющим обязанности министра строительства Самарской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Место главы минстроя в Самарской области остается вакантным с тех пор, как в апреле этого года его покинул Евгений Чудаев, сын владельца строительной компании "Древо".

После Чудаева министерство в качестве временно исполняющего обязанности занял Сергей Пичушкин, но и он ушел в июне этого года.

Плаксин до своего назначения в самарском минстрое работал руководителем московского филиала "ВТС-Метро", которая занимается строительством железных дорог и метро. С участием "ВТС-Метро" в Самаре построены несколько станций метро.