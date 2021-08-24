Пожарные смогли снять угрозу распространения огня населенным пунктам в Кинельском районе

Угроза распространения огня на жилые дома снята Фото: Наталья АРТЯКОВА

Утром, 24 августа 2021 года поступило сообщение, что в районе села Язевка на поле происходит горение сухой травы, а огонь идет в сторону населенных пунктов.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, площадь активного горения составила 3 га. Несколько часов существовала угроза перехода огня на жилые дома в селах Язевка и Угорье, а также пламя шло в сторону города Кинель.

- К тушению пожара было привлечено 98 человек и 38 единиц спецтехники. Также дополнительно привлечен самолёт ИЛ-76 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России и 2 пожарных поезда с железнодорожных станций «Сызрань» Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» и «Абдулино» Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Вечером, 24 августа, пожарным подразделениям удалось снять угрозу распространения на населенные пункты. В настоящее время работа пожарных на месте ЧП продолжается.