«Огню не дают добраться до домов, но люди боятся»: последние новости о пожаре в Кинельском районе Самарской области

Около Кинеля горит поле, огонь угрожает селу Язевка Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самарской области продолжают бушевать природные пожары. Из-за сухой и жаркой погоды в нескольких районах были обнаружены очаги, которые раздуваются порывами ветра и создают угрозу не только лесопосадкам, но и ближайшим населенным пунктам.

В минувшие выходные произошел крупный пожар в Борском районе Самарской области. Не успев ликвидировать все очаги, пришло сообщение о пожаре в Кинельском районе. Журналист «КП-Самара» побывал на месте ЧП, где горит поле рядом с село Язевка.

Пожарные продолжают ликвидировать крупный природный пожар Фото: Наталья АРТЯКОВА

По словам местных жителей, пожар в поле начался еще в выходные. Пожарные подразделения из Кинеля и Малой Малышевки оперативно прибыли к месту ЧП и не допустили распространения огня к ближайшим селам. Однако местные жители все же опасались, что из-за сильных порывов ветра в этом степном районе, огонь может верхом распространится через железнодорожные пути. Только железная дорога и поле со скошенным сеном отделяла жителей села Язевка от огня.

- Сегодня, 24 августа, днем огонь перекинулся через жд пути. Загорелась лесопосадка, сейчас пожарные сдерживают пламя, чтобы оно не подожгло поле – а там уже и наши дома близко, - с дрожью в голосе говорит житель Язевки.

На месте ЧП также присутствовала глава сельского поселения Кинельский. Она занималась организацией помощи пожарным силами волонтеров и администрации.

Густой едкий дым окутал дома жителей села Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Мы оповестили население, но пока эвакуация не требуется. Конечно, есть угроза, что пламя перекинется дальше к жилым домам, но мы надеемся на помощь регионального МЧС, - рассказала глава поселения журналисту «КП-Самара».

Женщина сообщила, что утром она делала запрос на прибытие пожарного поезда. Также местные жители утверждают, что должен был прилететь самолет с цистерной, который работал в Борском районе.

Через несколько минут сильный порыв ветра буквально перенес по ветру пламя, и загорелась скошенная трава в нескольких метрах от дороги. Пожарные из Малой Малышевки пролили участок и запросили дополнительную помощь из Кинеля. Начальник караула дал поручение местным жителям, которые находились на месте пожара, чтобы те взяли лопаты и реагировали на подобные случаи, сбивая пламя и засыпая землей. После чего к месту начали подъезжать дополнительные силы из Кинеля.

По данным МЧС по Самарской области, на 14 часов дня 24 августа 2021 года, в районе Язевки горела трава на площади 1 гектар. На месте ЧП работали 4 единицы техники, через некоторое время запросили дополнительные силы. Также в ведомстве уточнили, что к месту ЧП должен прибыть пожарный поезд со станции Кинель.

Черный столб дыма видно издалека Фото: Наталья АРТЯКОВА

Администрация Кинельского района сообщила, что на месте ЧП в Язевке в настоящее время работают три пожарных расчета. На месте пожара находится заместительглавы района Александр Мецкер.

- Огонь движется с озера Камышовое. В целях предотвращения распространения огня ведётся опашка территории, доставка воды бойлера с природного водоёма и проливка очагов, - сообщил Александр Мецкер.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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