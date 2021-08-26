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Общество26 августа 2021 7:50

В Самаре ограничение движения на Пятой просеке продлили до 30 августа 2021 года

Там проводят работы по перекладке трубопроводов
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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На Пятой просеке проезд будет закрыт до 30 августа

На Пятой просеке проезд будет закрыт до 30 августа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 13 августа на Пятой просеке ведутся работы по перекладке трубопровода. Коммунальщики планировали завершить ремонт до 20 августа, однако сроки увеличились. На данном участке ограничено движение транспорта.

- Работы на Пятой просеке не завершены. Ограничения продлеваются до 30 августа 2021 года, - сообщили в городском департаменте транспорта.

Напомним, ремонт водовода проводят на участке от дома №165Б по Шестой просеке до дома №103А по Пятой просеке. На период реконструкции проезд транспорта временно ограничен.