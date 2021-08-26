Самарский минздрав начал проверку после гибели Михаила Ланцова

История Михаила Ланцова вызвала большой резонанс Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Министерство здравоохранения Самарской области начало проверку после публикации на сайте “КП-Самара” о гибели Михаила Ланцова.Мужчине было 37 лет, он не вставал с кровати, потому что от всего позвоночника у него осталось всего 5 позвонков.

Этим летом у Михаила начался страшный приступ, его мама вызвала “Скорую помощь”, просила отвезти ее сына в больницу. По словам женщины, врачи отказались и уехали. А через несколько часов Михаил умер.

На запрос корреспондентам “КП-Самара” в минздраве сообщили о начале проверки по данному факту.

- По данной ситуации специалисты министерства здравоохранения Самарской области и Самарской станции скорой медпомощи проводят проверку. Дополнительно поясняем, что бригада скорой помощи, выезжая на вызов к пациентам, в том числе паллиативным, действует согласно порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, - сообщили в Министерстве здравоохранения Самарской области.

Мама Михаила -Людмила Александровна Ланцова - также отправила жалобу в Росздравнадзор с просьбой провести свою проверку. Ответа пока нет.

“Комсомолка” следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Рычал, как медведь»: в Самаре погиб мужчина, у которого было всего пять позвонков

Врачи приехали к нему домой и пытались помочь, но не смогли (подробности)