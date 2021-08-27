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Общество27 августа 2021 13:06

На дороги Самары вышли десять новых автобусов с кондиционерами

Все они будут курсировать по маршруту №67
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Все автобусы будут работать на 67 маршруте. Фото: администрация Самары

Все автобусы будут работать на 67 маршруте. Фото: администрация Самары

В компании «СамараАвтоГаз» на маршруты выпустили новые комфортабельные автобусы МАЗ-203 с кондиционерами. Весь новый транспорт будет использоваться на маршруте автобуса №67.

- 67 маршрут один из самых востребованных в Самаре. Он ходит через весь город от Крутых ключей через исторический центр на ЖД-вокзал, - объяснил свое решение перевозчик.

Помимо кондиционера автобусы оснащены видеоэкранами, камерами, тревожными кнопкамии системой навигации. Трехдверные автобусы также будут удобными для маломобильных граждан, так как оснащены специальной аппарелью для подъема в салон. В салоне автобуса могут находиться до 100 человек.