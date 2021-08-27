Самарцы больше всех в ПФО внесли предложений в народную программу "Единой России"

Самарцы стали активными в ПФО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы стали самыми активными в ПФО по количеству предложений, которые они представили для народной программы "Единой России". Народная программа состоит из двух основных разделов - "Благополучие людей" и "Сильная Россия".

В программе идет речь о самых разных аспектах, в частности, о закреплении статуса многодетная семья на законодательном уровне, о 100-процентной доступности первичного звена здравоохранения и других вопросах.

Как рассказал губернатор Самарской области, секретарь самарского реготделения партии Дмитрий Азаров, во время формирования программы свои предложения оставили более 2 млн человек, в том числе, более 200 тысяч жителей самарского региона, став самыми активными в ПФО.

- Каждый десятый человек из тех, кто принял участие в подготовке народной программы, оказался жителем 63-го региона, - сказал Дмитрий Азаров.