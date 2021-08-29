В Самаре закрылся еще один супермаркет «Карусель» в ТЦ Самолет на Московском шоссе

Не месте "Карусели" появится "Перекресток" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сеть супермаркетов «Карусель» прекращает свою работу в Самаре. Летом этого года супермаркеты начали закрываться в торговых центрах города. Стало известно, что 29 августа последний день будет работать «Карусель» в ТЦ «Самолет» на Московском шоссе, 185а.

Ранее «КП-Самара» сообщала, что супермаркеты закрылись в ТРК «Вива Лэнд» и в ТРЦ «МегаСити». Пресс-секретарь X5 Retail Group Борис Малышев рассказал журналистам, что закрытие сети происходит в рамках программы трансформации.

В настоящее время на месте бывшей «Карусели» открываются супермаркеты сети «Перекресток». Также представители торговой сети анонсировали открытие «Перекрестка» в торговом центре «Московский». Сейчас в Самаре остался только один супермаркет «Карусель» в ТЦ «Грин Парк» на улице Георгия Димитрова, он будет работать до конца 2021 года.