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Общество29 августа 2021 16:59

Жители Самары пожаловались на состояние салонов городских автобусов

В департаменте транспорта отреагировали на возмущения горожан
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Самарцы не довольны состоянием общественного транспорта. Фото: @Serega19861906

Самарцы не довольны состоянием общественного транспорта. Фото: @Serega19861906

Жители Самары пожаловались городским властям на состояние общественного транспорта. В сети появились фотографии из автобуса №53, где в клочья разорваны сидения.

- Вот на таких «скотовозах» возят людей. Новые автобусы – это, конечно, хорошо. Но может стоить проверить состояние остального транспорта в городе, - выразили свое недовольство жители Самары.

В департаменте транспорта Самары отреагировали на обращение граждан. Чиновники дали поручение перевозчику заняться содержанием автобусов.

Напомним, на прошлой неделе в рейсы по маршруту №67 в Самаре вышли десять новых современных автобусов с кондиционерами и системами видеонаблюдения.