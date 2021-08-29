Самарский блогер показал, на каком этапе сейчас находится строительство транспортной развязки у Красного Яра

Сверху развязка похожа на клевер Фото: принтскрин видео.

В Самарской области продолжается масштабная реконструкция и строительство транспортной развязки на 1034-1042 км трассы М-5 «Урал». Самарский видеоблогер Сергей Бобин снял с высоты птичьего полета, что происходит на месте стройки у села Красный Яр.

Напомним, строительство транспортной развязки от села Белозерки в сторону Красного Яра планировалось уже давно. Строительство должно было начаться в 2022 году, однако работы начались на 1,5 года раньше намеченного срока. Согласно контракту, подрядчик должен сдать объект в 2024 году, но, судя по темпам работы, это может произойти гораздо раньше.

Сейчас на месте масштабной реконструкции уже можно увидеть очертания будущих разворотных колец путепровода. Сверху данная развязка напоминает лист клевера. Подрядчик уже сделал насыпи песка, а также наметил расширение основной трассы М-5 до четырех полос.

Напомним, проектом предусмотрено возвести на данном участке трассы М-5 путепровод, который будет построен на месте прежнего кольца рядом с Красным Яром. Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», данное решение поможет ликвидировать одноуровневое пересечение федеральной трассы с региональной. Кроме того, в районе село Белозерки планируется построить надземный пешеходный переход, чтобы обезопасить граждан, живущих рядом.