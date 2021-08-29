В Самарской области в конце августа похолодает до -1 градуса

Ночью будет по-осеннему прохладно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС предупредили о резком похолодании по ночам в конце августа. В ГУ МЧС по Самарской области сообщили о введении оранжевого уровня опасности из-за заморозков до -1 градуса.

-Объявлен оранжевый уровень опасности. В ночные часы 30 августа 2021 года местами по Самарской области ожидаются заморозки в воздухе -0, -1, - сообщили в Приволжском УГМС.

Днем в понедельник будет малооблачно, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +26 градусов.

Во вторник, 31 августа, днем температура воздуха составит + 22…27 градусов, а ночью снова резко похолодает до +4 градусов.

Ранее «КП-Самара» сообщала о погоде на 1 сентября 2021 года. Синоптики в этот день предвещают комфортную температуру воздуха, дождя не ожидается. Днем в Самаре будет до +29 градусов, а вот ночью будет достаточно прохладно до +11.