В Самарской области ежедневно более 400 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в понедельник, 30 августа, выявили 438 новых заразившихся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Из ранее заразившихся выздоровел 251 пациент.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 89 757 человек, из которых выздоровели 77 403 пациентов.

За сутки в области 23 новых смертельных случаев. Всего среди заразившихся умерли 3 202 человека.

В целом по стране в понедельник нашли 18 325 новых заболевших в 85-ти регионах страны. Всего с начала пандемии заразились 6,9 млн человек.

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