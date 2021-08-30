От центральных улиц до дачных массивов: МТС «прокачала» сеть в Тольятти

МТС усилил сеть во всех районах Тольятти, а также в пригородах, где жители города чаще всего пережидали аномальную жару. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летом 2021 года новые базовые станции МТС появились в густонаселенных районах Тольятти и на улицах, где традиционно большой автомобильный трафик. В результате качество голосовой связи и скорости мобильного интернета выросли на Автозаводском шоссе, Приморском бульваре, улицах Юбилейной, Свердлова и 40 лет Победы в Автозаводском районе, на улице Комсомольской в Центральном районе и на улице Громовой в Комсомольском районе, чтобы скорость LTE-интернета даже при большой нагрузке на сеть оставалась высокой.

Также дополнительное телеком-оборудование МТС было установлено там, где тольяттинцы и жители всей области часто проводят выходные дни и даже отпуска. В частности, технические работы по усилению сети и увеличению скорости мобильного интернета были проведены на базе отдыха «Стрежень», в дачных поселках в окрестностях «АвтоВАЗа», в Подстепках и Русской Борковке, а также в селе Хрящевка, которое привлекает все больше путешественников из соседних городов благодаря одной из самых впечатляющих достопримечательностей региона – замку Гарибальди. Теперь жители и гости Самарской области могут на комфортной скорости вести прямые эфиры, делиться фотографиями и видеороликами в социальных сетях и пользоваться видеосвязью в мессенджерах даже в выходные дни и праздники, когда концентрация пользователей в «туристических» местах региона становится максимальной.