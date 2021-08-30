Пирамида должников отправилась гулять по Самаре

Вот такая пирамида стыдит должников в Самаре

В Самаре пирамида должников отправилась гулять по улицам. Для начала она прошлась по одному из центральных проспектов города. Жители сразу нескольких домов на ул. Гагарина задолжали более 1,5 миллиона рублей за услуги компании РКС-Самара по водоснабжению и водоотведению. Специалисты рассказывают, что даже исполнительные листы и стандартные уведомления не всегда дисциплинируют неплательщиков. Зато огласка людей страшит - и часто долги очень быстро погашают.

- Для этого специалисты «РКС-Самара» используют разные виды пирамид и объявлений. Так, на прошлой неделе самарцы могли увидеть ходячую пирамиду у жилых домов на пересечении улиц Гагарина и Революционной, - рассказали в компании.

В этот раз объявления вывесили на дверях подъездов, где живут должники, а пирамида прошлась по дорожкам, оглашая объявление о недопустимости накопления долгов. В РКС-Самара рассказали, что продолжат стыдить должников, рассказывая об их недобросовестности соседям, озвучивая суммы долго за воду и канализацию. Ведь такое поведение - опасно для всех, и страдают от долгов и те, кто платит своевременно. Из-за больших задолженностей компании приходится сворачивать программы модернизации и добросовестные плательщики не могут получать услугу с наибольшим комфортом .

В Самаре "пирамиды позора" теперь жалуются на должников за ЖКХ вслух

Первый же неплательщик, около дома которого появился говорящий "позор", через час расплатился по квитанциям (подробности)