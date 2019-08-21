2019-08-21T10:45:22+03:00
Общество

В Самаре "пирамиды позора" теперь жалуются на должников за ЖКХ вслух

Первый же неплательщик, около дома которого появился говорящий "позор", через час расплатился по квитанциям
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Теперь пирамида позора умеет разговариватьТеперь пирамида позора умеет разговаривать
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Позор, позор!

Пирамиды позора, которые в прошлом году начали ставить около домов должников самарские коммунальщики, теперь научились разговаривать. Если раньше бетонный памятник просто стоял над душой у нерадивых плательщиков, то теперь он активно стыдит их вслух: в пирамиду встроен специальный приемник, на который записан текст с номером дома должника и суммой, которую он не доплатил за воду.

- Когда мы в прошлом году начали ставить пирамиды около домов злостных неплательщиков, то поняли - состоятельные люди больше всего боятся огласки своих грехов. Раньше пирамиды оповещали только тех, кто их видел, и люди старались как могли закрыть надписи. Теперь этого не сделать, - рассказывает в компании РКС-Самара.

"Пирамида позора" версии 2.0 не только стоит камнем преткновения у ворот неплательщиков, но и несколько раз в час оглашает заготовленный текст: рассказывает всем соседям и жителям города, какой нехороший человек тут живет.

Дом у должника небедный

Дом у должника небедный

Сразу заплатил все!

В компании объяснили, что такие говорящие пирамиды будут ставить только около домов состоятельных неплательщиков. Первую, например, воодрузили на улице Волгина - здесь владелец каменных хором должен 21 тыс рублей за воду. Этот дом мужчина сдает в аренду для различных мероприятий, так что неблагополучным его точно не назовешь. Про "должок" РКС не раз ему напоминала, но хоязину все было как с гуся вода. А вот "говорящая пирамида", которая рассказала всем о прегрешениях вроде бы благополучного мужчины, больно задела его самолюбие. Сначала он устроил скандал, но уже через два часа расплатился со всеми долгами.

Теперь пирамида переедет на новое место и будет жаловаться на других людей. В компании заверили, что делать это она будет только в положенное по закону время, ночью шуметь не станет.

- Хоть и объявление мы включаем негромко, для должников это все равно как гром с ясного неба. И это прекрасный стимул для оплаты, - делятся коммунальщики. Кстати, в прошлом году они рассказывали, что пираиды позора помогли им собрать более миллиона рублей с самых наглых должников.

Пирамида позора заговорила.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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