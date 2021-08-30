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Общество30 августа 2021 17:14

В Самаре в мае 2022 года будет изменено движение на улице Ново-Вокзальной

Это связано с проведением работ по перекладке трубопровода
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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На время реконструкции движение транспорта будет ограничено

На время реконструкции движение транспорта будет ограничено

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко рассказал о планах по модернизации теплотрасс в городе. Один из важных объектов является участок теплотрассы на улице Ново-Вокзальная, между Московским шоссе и Ново-Садовой.

- Ориентировочно в мае следующего года на данном участке появится проезжая часть. Движение транспорта будет переформатировано, - рассказал Владимир Василенко.

Как пояснил чиновник, теплоэнергетики проведут модернизацию теплотрассы диаметром 700 мм. После завершения ремонта, на Ново-Вокзальной появится проезжая часть, где будут открыты две полосы движения от Московского шоссе к Ново-Садовой.

- В части благоустройства нижнего слоя планы таковы, что к трамвайным рельсам подойдем уже в этом году. Остальные работы – по переходу через рельсы, установке светофоров и других средств организации дорожного движения, благоустройству в верхнем слое – намечены в следующем году, - сообщил Василенко.

Напомним, в Самаре активно ведутся работы по перекладке теплосетей на некоторых улицах. Теплоэнергетики создали интерактивную карту мест и перекрытий дорог, где в настоящее время проводят ремонтные работы.