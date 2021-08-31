Дмитрий Азаров обещал вернуть «Рок над Волгой» после улучшения эпидемиологической ситуации

Легендарный фестиваль будет возрожден после отступления коронавируса. Фото: Виктор Святозаров

30 августа 2021 года состоялся прямой эфир с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в официальном паблике Вконтакте «Самарская область». Глава региона ответил на актуальные вопросы жителей. Темой обсуждения также стал легендарный фестиваль «Рок над Волгой».

Крупнейший рок-фестиваль несколько лет подряд проходил в Самарской области. Люди со всех городов съезжались на бесплатный концерт российских рок-звезд, начиная с 2009 года. Фестиваль «Рок над Волгой» проводили 5 лет, за это время в Самаре успели побывать такие легенды рока, как Apocalyptica, Deep Purple, ZAZ, Garbage, Limp Bizkit и Rammstein, а также звезды отечественной эстрады.

После скандала, произошедшего на выступлении группы Rammstein, экс-губернатор Николай Меркушкин решил больше не проводить фестиваль в Самарской области. Однако в 2019 году действующий глава региона Дмитрий Азаров решил все же возобновить концерты.

Дата проведения была назначена на 27 июня 2020 года. Фестиваль должен был проводиться на стадионе «Солидарность Арена», но пандемия внесла свои коррективы в проведение масштабного рок-концерта. Из-за эпидемиологической ситуации «опен-эйр» был отменен и фестиваль прошел в режиме онлайн-трансляции.

В этом году жители вновь подняли тему «Рока над Волгой». Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что фестиваль точно будет возрожден, но только когда ситуация с коронавирусом улучшится.

Напомним, в этом году из-за пандемии артисты вновь начали отменять свои гастроли по России. Так, об отмене концерта в Самаре сообщила группа Би-2, Сергей Жуков из «Руки вверх!» и рэпер Noize MC.

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