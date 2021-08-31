В Самаре заметили необычно ведущих себя дронов

В Самаре заметили странно ведущих себя дронов. ФОТО: Соцсети

Жители Самары запечатлели необычное поведение дронов. Видео появилось накануне в социальных сетях.

На записи видно, как в ночном небе около парка Гагарина дроны выстраиваются в цифры 1586 и 435, слово Самара и создают яркие моргающие фигуры. Очевидцы сняли летающие аппараты в 2:15 ночи.

- Это просто нас отслеживают, - шутит в комментариях житель Самары Святослав.

По всей видимости, на видео просто заснята репетиция показательного выступления, приуроченного ко Дню города в Самаре, который пройдёт уже на следующей неделе, 12 сентября.

Напомним, ко Дню города в Самаре готовится много ярких мероприятий, в том числе музыкальный фестиваль «Самара Open Jazz» и масштабный фейерверк, на который выделили около 5 миллионов рублей.