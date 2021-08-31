В Самарской области будут судить мужчину, который сжег дом вместе с его хозяином

Следователи передали уголовное дело в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить 34-летнего мужчину, который сжег дом вместе с его хозяином. Уголовное дело по факту произошедшего направлено для рассмотрения в суд, сообщили в следственном управлении СК РФ региона.

В августе прошлого года пожар охватил сразу два частных дома, а когда огонь потушили, обнаружили труп 56-летнего мужчины, хозяина одного из домов.

Как выяснили следователи, хозяин дома вместе со своей сожительницей устроили застолье вместе со своим знакомым. Между ними возникла ссора, после которой обиженный гость дождался, пока его собутыльники заснут, и поджог крыльцо.

В результате пожара хозяин дома погиб, а его сожительница успела сбежать через окно. Пострадал соседний дом, ущерб оценили в полмиллиона рублей.

В отношении молодого мужчины возбудили уголовные дела по факту убийства, совершенного общеопасным способом, покушения на убийство, а также умышленного уничтожения имущества.

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