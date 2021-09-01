В регионах страны ищут преступника, обокравшего магазин в Пензе

Подозреваемого ищут в разных регионах страны. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В регионах страны ищут преступника, который обокрал магазин в Пензе. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Ищут 27-летнего мужчину из Новокузнецка. Его подозревают в ограблении магазина в Пензе, где он похитил деньги из кассы, угрожая предметом, похожим на пистолет. Забрав награбленное, с место происшествия он скрылся.

Подозреваемый ведет бродяжнический образ жизни и передвигается автостопом, находится он может в любом регионе страны.

Если кому-то что-либо известно о подозреваемом, в полиции просят сообщить о его местонахождении по телефонам 8 (8412) 599-641, 8-963-108-14-45 или 112.