Легкоатлет из Чапаевска взял серебро на Паралимпийских играх в Токио

Никита Прохоров взял медаль на Паралимпийских играх в Токио

Легкоатлет из Чапаевска Никита Прохоров выиграл серебряную медаль на паралимпийских играх в Токио.

Он выступал в толкании ядра и отправил снаряд на 16,29 метра, это второй результат. Первым оказался канадец Грег Стюарт с результатом 16,75 метра. Третьим стал американец Джошуа Синэмо (15,90 метра).

Прохоров уже добивался побед на Паралимпийских играх, став победителем игр в Лондоне в 2012 году.

От Самарской области на паралимпиаде выступают также пловцы Ольга Потешкина и Вячеслав Ленский. Они до призовых мест пока не добирались, но продолжают соревноваться.

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