Ольга Потешкина выступит в соревнованиях по плаванию

Три спортсмена из Самарской области примут участие в Паралимпийских играх в Токио.

Пловец Вячеслав Ленский выступит на Паралимпиаде

В Японию поедут пловец Вячеслав Ленский. Он выступает среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Победитель и призер чемпионатов и кубков России, он в 2016 году мог поехать ни Игры в Рио-де-Жанейро, однако, российская сборная из-за допингового скандала была отстранена. На Альтернативных играх, организованных на подмосковных базах, Ленский выиграл 4 золотые медали и одну серебряную.

Легкоатлет Никита Прохоров уже побеждал на Играх в Лондоне в 2012-м

Среди участников также легкоатлет Никита Прохоров. Он является чемпионом игр в Лондоне-2012 в толкании ядра. Выступает среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В плавании также выступит Ольга Потешкина, она выступит в категории спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Она является многократным победителем и призером чемпионата Европы, а также всемирных игр INAS (Международная федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями).

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября.

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