В Самарской области прокуроры заинтересовались украинцем, который избил девочку в купальнике

Яну избили за то, что она подошла к сельскому магазину в купальнике с собакой на поводке, но без намордника Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Прокуратура Самарской области заинтересовалась ходом проверки по факту нападения на подростков в поселке Междуреченск Сызранского района. Об этом сообщил в соцсетях депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, как рассказали корреспонденту «КП-Самара» пострадавшие, поводом для конфликта сначала стала собака без намордника, потом – купальник. 16-летняя Яна дошла с пляжа до магазина в купальнике, чем оказались недовольны «местные» жители – от оскорблений они перешли к рукоприкладству.

В конфликт оказались втянуты и другие друзья Яны – подростки говорят, что им угрожали оружием. Родители несовершеннолетних утверждают, что это делал некий Степан, который в Самарскую область приехал из Украины и живет по временной регистрации.

Конфликт в Междуреченске произошел 12 августа, заявления уже написаны, уголовного дела нет, агрессоры остаются на свободе.

Получить развернутый комментарий от прокуратуры Самарской области по этому поводу на момент публикации редакции «КП-Самара» не удалось.

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