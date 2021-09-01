Дмитрий Азаров о скоростной электричке от Новокуйбышевска до Тольятти: "Уверен, что проект реализуем"

В Самарской области будут развивать скоростное ж/д сообщение Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что проект скоростной электрички от Новокуйбышевска до Тольятти будет реализован в скором времени. Вопрос финансирования и поддержки он обещал обсудить в ближайшее время с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Об этом губернатор сообщил на встрече со студентами крупнейшего железнодорожного вуза региона 1 сентября.

- Нам предстоит большая подготовительная работа по этому проекту. Уверен, что мы проект реализуем. И нам понадобится кадровый потенциал СамГУПС — руки и умы специалистов, выпускников, студентов вуза, - отметил глава региона. И уточнил, что эта электричка может значительно повысить транспортную доступность аэропорта, а пассажиропоток должен вырасти с 870 тыс человек до 3,8 млн человек в год.

Также Дмитрий Азаров напомнил о большой работе, которая сейчас проводится по строительству железнодорожной ветки в 14 километров длиной, которая соединит ОЭЗ в Тольятти и станцию в самом городе. С открытием этого направления резиденты особой экономической зоны смогут перевозить до 1,4 миллионов грузов в год.

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